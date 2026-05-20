Assalito e accoltellato per 50 euro riporta una lesione permanente | in aula abbraccia gli aggressori condannati

Lo scorso autunno, in corso Como a Milano, si è verificato un episodio violento che ha portato a una richiesta di condanna di due persone coinvolte. Durante l’aggressione, una persona è stata accoltellata per una somma di 50 euro e ha riportato una lesione permanente. In tribunale, gli aggressori sono stati condannati e hanno deciso di abbracciare gli avversari, che hanno assistito alla discussione legale. La vicenda si è conclusa con una sentenza che ha previsto pene significative.

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