Assalito e accoltellato per 50 euro riporta una lesione permanente | in aula abbraccia gli aggressori condannati
Lo scorso autunno, in corso Como a Milano, si è verificato un episodio violento che ha portato a una richiesta di condanna di due persone coinvolte. Durante l’aggressione, una persona è stata accoltellata per una somma di 50 euro e ha riportato una lesione permanente. In tribunale, gli aggressori sono stati condannati e hanno deciso di abbracciare gli avversari, che hanno assistito alla discussione legale. La vicenda si è conclusa con una sentenza che ha previsto pene significative.
Si è concluso con la richiesta di due pesanti condanne il fatto di sangue avvenuto lo scorso autunno in corso Como, nel cuore della movida milanese. Al termine della requisitoria nel processo con rito abbreviato, il pubblico ministero di Milano, Andrea Zanoncelli, ha formulato dure richieste di. 🔗 Leggi su Today.it
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