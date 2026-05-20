Assalito e accoltellato per 50 euro riporta lesioni permanenti | in aula abbraccia gli aggressori condannati

Lo scorso autunno, in corso Como a Milano, si è verificato un episodio di violenza che ha coinvolto due persone rimaste ferite dopo essere state accoltellate per una somma di 50 euro. Le lesioni riportate sono risultate permanenti. In aula, durante il processo, uno dei feriti ha abbracciato gli aggressori, i quali sono stati condannati a pene che prevedono anche una richiesta di condanna pesante. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla cronaca locale.

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