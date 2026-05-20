Aspetto una risposta dalla segretaria | la strategia del silenzio della Schlein scatena la Picierno che gliele dice quattro su X

Nella giornata di oggi si è assistito a un nuovo scontro tra due esponenti del Partito Democratico. La segretaria del partito non ha risposto a una richiesta di chiarimento rivolta dalla parlamentare, che ha reagito con frustrazione e ha pubblicamente criticato l’atteggiamento sulla piattaforma social. La questione riporta alla luce la linea politica adottata dalla segreteria, ormai consolidata e poco soggetta a discussioni interne. L’episodio si inserisce in un quadro di tensioni crescenti tra alcune figure del partito.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui