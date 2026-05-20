Aspetto una risposta dalla segretaria | la strategia del silenzio della Schlein scatena la Picierno che gliele dice quattro su X
Nella giornata di oggi si è assistito a un nuovo scontro tra due esponenti del Partito Democratico. La segretaria del partito non ha risposto a una richiesta di chiarimento rivolta dalla parlamentare, che ha reagito con frustrazione e ha pubblicamente criticato l’atteggiamento sulla piattaforma social. La questione riporta alla luce la linea politica adottata dalla segreteria, ormai consolidata e poco soggetta a discussioni interne. L’episodio si inserisce in un quadro di tensioni crescenti tra alcune figure del partito.
Picierno vs Schlein, ancora. La segretaria non risponde a sollecitazioni e recriminazioni dell’esponente dem, che s’infuria e torna all’attacco sui social. Ormai è assodato (e di fatto istituzionalizzato al Nazareno): la linea del Pd targato Schlein non si discute. Anzi: non se ne parla nemmeno. Il pensiero unico spacciato per leadership indiscussa (e indiscutibile a quanto pare) sta facendo saltare i nervi alla minoranza riformista e cattolica del Nazareno. Tanto che, a quanto pare, neppure le sollevazioni di piazza di padri nobili del calibro di Romano Prodi e Walter Veltroni – liquidate dal cerchio magico della segretaria con un gelido quanto eloquente silenzio, tanto per cambiare – hanno suscitato un commento. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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