asparagi e musica sotto le stelle

Inclusione e festa, un weekend tra comunità e musica per l’ultimo pezzo di Sagra dell’asparago rosa. Ad aprire il calendario sarà ’Stessa strada, passi diversi’, venerdì alle 20.30. L’iniziativa partirà dal Bloom e coinvolgerà cittadini, famiglie e associazioni in una passeggiata collettiva per le vie del borgo con l’obiettivo di promuovere condivisione, accessibilità e attenzione alle fragilità sociali. L’iniziativa ha un valore simbolico: percorrere insieme lo stesso tragitto, pur partendo da esperienze e condizioni difformi, trasformando il movimento in occasione di incontro e sensibilizzazione. L’arrivo è previsto a Palazzo Archinti, dove alle 21. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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