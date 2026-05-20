Asmodee Maggio 2026 novità nel mondo giochi da tavolo

Il 8 maggio 2026 sarà disponibile una nuova novità nel mondo dei giochi da tavolo, pubblicata da Asmodee. La data di uscita è stata annunciata e si tratta di un gioco incentrato su un omicidio avvenuto a Redmond, dove i giocatori dovranno indagare e trovare il colpevole. La scatola del gioco conterrà gli elementi necessari per ricostruire il caso e risolvere il mistero. La pubblicazione si inserisce nel catalogo di giochi di narrazione e deduzione dell’editore.

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