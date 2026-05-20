Asmodee Maggio 2026 novità nel mondo giochi da tavolo
Il 8 maggio 2026 sarà disponibile una nuova novità nel mondo dei giochi da tavolo, pubblicata da Asmodee. La data di uscita è stata annunciata e si tratta di un gioco incentrato su un omicidio avvenuto a Redmond, dove i giocatori dovranno indagare e trovare il colpevole. La scatola del gioco conterrà gli elementi necessari per ricostruire il caso e risolvere il mistero. La pubblicazione si inserisce nel catalogo di giochi di narrazione e deduzione dell’editore.
ASMODEE MAGGIO 2026 – OMICIDIO DI UNA MILIONARIA Data di uscita prevista: 8 maggio Un omicidio scuote Redmond: i giocatori dovranno risolvere il caso e smascherare il colpevole. Analizzeranno 29 prove tra articoli, foto, registrazioni e documenti ufficiali. Collegheranno ogni indizio per ricostruire la verità e potranno accedere anche a una casella di posta segreta per approfondire le indagini. Avranno l’intuito giusto per portare il criminale alla giustizia? OMICIDIO AL CINEMA. Data di uscita prevista: 8 maggio I giocatori entrano nell’indagine di un brutale omicidio e mettono alla prova il proprio intuito. Spulciano 27 prove tra documenti,foto e dettagli apparentemente irrilevanti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Dal Deserto all'Inferno: le Novità Board Game di Maggio 2026 | Tg Table 34ª Ed |
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