Il nuovo asilo nido comunale di via Salvo D’Acquisto è quasi terminato, con lavori che proseguono a ritmo sostenuto. Il Comune ha avviato la procedura di gara per affidare la gestione della struttura, finanziata con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). La struttura potrà accogliere fino a 72 bambini. Nel frattempo, si prosegue con i lavori sulla rete viaria locale, al centro di uno scontro riguardante i fondi disponibili e le priorità di intervento.

Il nuovo asilo nido comunale di via Salvo D’Acquisto è ormai in fase di ultimazione e il Comune ha già avviato la procedura di gara per l’affidamento in concessione della gestione completa della struttura finanziata dal Pnrr e che sarà in grado di ospitare 72 bambini. L’appalto, gestito dalla Stazione unica appaltante della Provincia, prevede una durata di 7 anni (dal 1° settembre 2026 al 31 luglio 2033) per un importo a base d’asta di quasi 3 milioni di euro e un valore complessivo stimato in circa 4,97 milioni. Il concessionario dovrà farsi carico di ogni aspetto: dalle attività educative all’assistenza, fino alla manutenzione e al servizio di post-nido. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Asilo nido, lavori avanti tutta. Scontro sui fondi per la viabilità

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