Asili nido Usb | Alta adesione allo sciopero dal Comune chiarito il monte ore del servizio
Lunedì 18 maggio si è svolto uno sciopero tra le lavoratrici e i lavoratori degli asili nido in città, con un'adesione molto elevata secondo le fonti sindacali. Il sindacato Usb Pisa ha commentato positivamente la partecipazione, sottolineando l'alto livello di coinvolgimento tra gli operatori. In seguito, l’amministrazione comunale ha comunicato di aver chiarito il numero di ore del servizio, senza specificare i dettagli sull’interlocuzione o eventuali modifiche delle condizioni di lavoro.
Soddisfazione espressa da Usb Pisa per "l'adesione altissima" allo sciopero delle lavoratrici e lavoratori degli asili nido di Pisa proclamato lunedì 18 maggio. Uno sciopero generale che è stata l'occasione, per il settore educativo, di protestare contro il bando per la gestione dei nidi. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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