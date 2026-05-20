Ashdod sbarcano gli attivisti della Flottiglia | l’Italia chiede garanzie ad Israele

Nel porto di Ashdod, un gruppo di attivisti della Global Sumud Flotilla è sbarcato, segnando l’inizio di una nuova fase nella crisi diplomatica tra Italia, Israele e alcune nazioni europee. La presenza degli attivisti ha attirato l’attenzione internazionale e ha generato reazioni da parte delle autorità israeliane, che hanno gestito l’ingresso nel porto. L’Italia ha richiesto garanzie per la sicurezza e il rispetto delle norme internazionali legate alle attività di questi attivisti.

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