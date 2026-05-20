Ashdod sbarcano gli attivisti della Flottiglia | l’Italia chiede garanzie ad Israele
Nel porto di Ashdod, un gruppo di attivisti della Global Sumud Flotilla è sbarcato, segnando l’inizio di una nuova fase nella crisi diplomatica tra Italia, Israele e alcune nazioni europee. La presenza degli attivisti ha attirato l’attenzione internazionale e ha generato reazioni da parte delle autorità israeliane, che hanno gestito l’ingresso nel porto. L’Italia ha richiesto garanzie per la sicurezza e il rispetto delle norme internazionali legate alle attività di questi attivisti.
Lo sbarco nel porto israeliano di Porto di Ashdod del primo gruppo di attivisti della Global Sumud Flotilla apre una nuova fase della crisi diplomatica che nelle ultime ore ha coinvolto Italia, Israele e diversi Paesi europei. Secondo quanto riferito dalla Farnesina, un secondo gruppo dovrebbe arrivare nel corso della giornata, mentre proseguono le operazioni di identificazione e trasferimento dei fermati verso strutture di sicurezza israeliane prima del rimpatrio. Il Ministero degli Esteri italiano ha confermato che funzionari dell’Ambasciata d’Italia a Tel Aviv sono in contatto diretto con le autorità del porto di Ashdod per fornire assistenza consolare ai connazionali coinvolti nella missione diretta verso Gaza. 🔗 Leggi su Follow.it
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