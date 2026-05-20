Ascolti TV | Martedì 19 Maggio 2026

Martedì 19 maggio 2026, sulla rete Rai1 è andata in onda una replica dell’episodio “Le ali della sfinge” della serie Il Commissario Montalbano. La puntata ha riscosso attenzione tra il pubblico, portando una buona affluenza di spettatori. I dati di ascolto della serata sono stati raccolti e pubblicati, evidenziando il riscontro ottenuto dal programma rispetto ad altri programmi televisivi trasmessi nello stesso giorno.

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Nella serata di ieri, martedì 19 maggio 2026, su Rai1 Il Commissario Montalbano con la replica dell’episodio “Le ali della sfinge” interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 la finale del Grande Fratello Vip conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Belve Crime intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Indovina Chi Viene a Cena segna.000 spettatori (%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza.000 spettatori (%). Su La7 DiMartedì raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Italia’s Got Talent ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove Mechanic: Resurrection raduna. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Martedì 19 Maggio 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ascolti TV del 12 maggio 2026 Montalbano e Grande Fratello Vip a confronto Sullo stesso argomento Ascolti TV Martedì 19 Maggio 2026: i dati Auditel della prima serataAscolti TV 19 Maggio 2026 – Stai cercando chi ha vinto ieri sera in tv? Sei nel posto giusto. Ascolti tv martedì 19 maggio: Montalbano, Grande Fratello Vip, DiMartedìAscolti tv martedì 19 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì... Ascolti Tv Martedì 19 Maggio 2026 #AscoltiTv #BlohSocialTv #share #Tv blogsocialtv.com/ascolti-tv-mar… via @BlogSocialTv1 x.com Ascolti tv 19 maggio: chi ha vinto tra la finale del Grande Fratello Vip e Montalbano, dati in aggiornamentoGli ascolti tv di martedì 19 maggio. Su Canale 5 in onda la finale del Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi, mentre su Rai 1 un nuovo episodio ... fanpage.it Ascolti tv 19 maggio 2026: Il Commissario Montalbano, Grande Fratello Vip, Affari tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati AuditelAscolti tv 19 maggio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. Il Commissario Montalbano contro Grande Fratello Vip. Chi ha vinto? superguidatv.it