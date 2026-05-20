I dati Auditel di ieri sera, 19 maggio 2026, mostrano che il Grande Fratello Vip si è concluso con la proclamazione del vincitore durante la trasmissione condotta da Ilary Blasi. La finale è andata in onda in prima serata e ha attirato un pubblico consistente. La conduttrice ha annunciato il nome del vincitore, chiudendo così la stagione del reality show. La trasmissione ha concorso con altri programmi trasmessi nello stesso orario.

Gli ascolti tv di ieri sera, martedì 19 maggio 2026, sono molto attesi perché su Canale 5 è andata in onda la finale del Grande Fratello Vip, con la proclamazione del vincitore. Il reality si è scontrato in prima serata con Il Commissario Momtalbano, Belve Crime e altri programmi di punta sui principali canali Rai e Mediaset. Ascolti tv ieri sera, la finale del Grande Fratello Vip Il reality di Canale 5 ha chiuso la stagione con una puntata ricca di colpi di scena, proclamando il vincitore di questa edizione. Ecco i vari programmi che si sono scontrati in prima serata. Rai 1: Il commissario Montalbano – episodio “Le ali della Sfinge” Rai 2:... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ascolti tv ieri sera 19 maggio 2026, il Grande Fratello Vip si è concluso con la proclamazione del vincitore, ecco i dati Auditel

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Grande Fratello, Colpo di Scena al Televoto, Ecco Chi è Stato Eliminato Dal GF Tra……

Sullo stesso argomento

Ascolti tv ieri sera 5 maggio 2026, i dati Auditel dal Grande Fratello Vip a Il commissario Montalbano a Belve CrimeMartedì 5 maggio 2026 la prima serata ha visto lo scontro fra diversi programmi di punta sui principali canali Rai e Mediaset, ecco gli ascolti tv...

Ascolti tv ieri sera 30 marzo 2026: Grande Fratello Vip a rischio chiusura? Ecco i dati Auditel della prima serataGli ascolti tv di ieri sera, lunedì 30 marzo 2026, si concentrano sul Grande Fratello Vip che è tornato in prima serata con la quinta puntata della...

Ascolti TV Venerdì 8 Maggio 2026. Infante, Ore 14 Sera (9.6%) batte Nuzzi, Quarto Grado (9%), Rai1 si spegne (13.4%), fiasco totale per le Cover di Sanremo, ma il Grande Fratello Vip ripiomba sotto i 2 milioni (16.2%), flop pazzesco. La gente ormai segue sol x.com

Ascolti tv venerdì 15 maggio: Mille e una cover Sanremo, Grande Fratello VipAscolti tv 15 maggio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (venerdì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it

Ascolti tv martedì 12 maggio: Montalbano, Grande Fratello Vip, DiMartedìAscolti tv 12 maggio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it