Ascolti tv | Gf Vip chiusura da record Montalbano sempre bene Belve Crime in calo

Il 19 maggio, gli ascolti tv hanno registrato risultati significativi. La finale del Grande Fratello Vip ha totalizzato il maggior numero di spettatori dall’inizio del 2022. Continuano le buone performance di “Montalbano”, che si conferma tra i programmi più seguiti. Al contrario, “Belve Crime” ha registrato un calo rispetto alle precedenti puntate. Questi dati mostrano come le preferenze del pubblico abbiano portato a risultati vari tra i diversi programmi in onda.

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