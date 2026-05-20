Ascolti tv | Gf Vip chiusura da record Montalbano sempre bene Belve Crime in calo
Il 19 maggio, gli ascolti tv hanno registrato risultati significativi. La finale del Grande Fratello Vip ha totalizzato il maggior numero di spettatori dall’inizio del 2022. Continuano le buone performance di “Montalbano”, che si conferma tra i programmi più seguiti. Al contrario, “Belve Crime” ha registrato un calo rispetto alle precedenti puntate. Questi dati mostrano come le preferenze del pubblico abbiano portato a risultati vari tra i diversi programmi in onda.
I dati degli ascolti tv del 19 maggio assegnano la vittoria al Gf Vip: la finale più vista dal 2022, calo importante per Belve Crime Gliascolti tvdelGf Vip segnano un record: è la finale più vista dal 2022. Bene ancheMontalbano, sempre in replica, mentreBelve Crimeregistra un brusco calo. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. In caso di accertata violazione, la redazione adotterà senza indugio ogni misura necessaria alla cessazione della stessa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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