Ascolti tv 19 maggio | chi ha vinto tra la finale del Grande Fratello Vip e Montalbano dati in aggiornamento
Martedì 19 maggio, gli ascolti televisivi hanno riguardato due programmi molto seguiti. Su Canale 5 si è conclusa la finale del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi, mentre su Rai 1 è andato in onda un nuovo episodio della serie Il Commissario Montalbano. I dati di ascolto relativi a queste trasmissioni sono ancora in aggiornamento e non sono stati resi noti ufficialmente. La serata ha visto due programmi di diverso genere confrontarsi sul pubblico televisivo.
Gli ascolti tv di martedì 19 maggio. Su Canale 5 in onda la finale del Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi, mentre su Rai 1 un nuovo episodio de Il Commissario Montalbano. Nell'access, la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna: tutti i dati Auditel. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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