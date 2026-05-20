Ascolti tv 19 maggio | chi ha vinto tra la finale del Grande Fratello Vip e Montalbano dati in aggiornamento

Da fanpage.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 19 maggio, gli ascolti televisivi hanno riguardato due programmi molto seguiti. Su Canale 5 si è conclusa la finale del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi, mentre su Rai 1 è andato in onda un nuovo episodio della serie Il Commissario Montalbano. I dati di ascolto relativi a queste trasmissioni sono ancora in aggiornamento e non sono stati resi noti ufficialmente. La serata ha visto due programmi di diverso genere confrontarsi sul pubblico televisivo.

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Gli ascolti tv di martedì 19 maggio. Su Canale 5 in onda la finale del Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi, mentre su Rai 1 un nuovo episodio de Il Commissario Montalbano. Nell'access, la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna: tutti i dati Auditel. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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