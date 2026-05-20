Arsenal di nuovo campione in Premier League dopo 22 anni notte di festa a Londra

Dopo 22 anni, l'Arsenal ha conquistato nuovamente il titolo in Premier League, scatenando una notte di celebrazioni a Londra. I pub della zona hanno registrato il tutto esaurito, mentre i tifosi hanno intonato cori fino alle prime ore del mattino. Le immagini dei giocatori fuori dallo stadio alle cinque di mattina sono state condivise sui social network, testimonianza di una notte di festa che ha coinvolto molti appassionati. La vittoria ha portato entusiasmo e soddisfazione tra i sostenitori della squadra.

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Pub esauriti, cori fino all’alba, giocatori fotografati fuori dallo stadio alle cinque di mattina: Londra nord ha vissuto una notte di festa che mancava da ventidue anni. Eberechi Eze ha immortalato il momento su Instagram insieme a Declan Rice, Bukayo Saka e Jurrien Timber, tutti e quattro davanti all’Emirates Stadium a notte fonda. Al centro di allenamento del club giocatori e staff avevano già ballato e cantato per ore: “Campioni, Ole Ole Ole”. Il motivo è storico: l’Arsenal ha vinto la Premier League per la prima volta dal 2004, anno degli Invincibili. La matematica ha sorriso ai Gunners ieri sera, quando il Manchester City di Guardiola non è andato oltre il pareggio a Bournemouth (fonte Ansa Video). 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Arsenal di nuovo campione in Premier League dopo 22 anni, notte di festa a Londra ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ARSENAL CAMPEÃO DA PREMIER LEAGUE 25/26! Sullo stesso argomento Leggi anche: Premier League, Arsenal campione dopo 22 anni L’Arsenal torna campione d’Inghilterra dopo 22 anni: esplode la festa nel nord di LondraFesta fino a notte fonda nel nord di Londra per il ritorno dell’Arsenal sul tetto d’Inghilterra. Dopo 22 anni l’Arsenal è di nuovo campione d’Inghilterra. Il City pareggia, Londra esplode: per i Gunners è la notte della liberazione x.com Abbiamo di nuovo l'Arsenal campione di Premier League prima di GTA 6 reddit Arsenal di nuovo campione in Premier League dopo 22 anni, notte di festa a LondraPub esauriti, cori fino all'alba, giocatori fotografati fuori dallo stadio alle cinque di mattina: Londra nord ha vissuto una notte di festa che mancava ... panorama.it Arsenal campione dopo 22 anni, capolavoro di Arteta: così l’allievo ha battuto il maestro. Ecco chi èL’Arsenal vince la Premier dopo 22 anni. Il titolo premia il lavoro di Mikel Arteta, arrivato nel 2019 e cresciuto alla scuola di Guardiola ... affaritaliani.it