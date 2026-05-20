Arriva il Bicigrill nel parco naturale | parcheggio gratuito per chi viene in bicicletta

Nel parco naturale di Gallipoli si prepara l’apertura di un nuovo parcheggio gratuito dedicato ai ciclisti. La struttura sarà disponibile a breve e offrirà uno spazio senza costi per chi decide di arrivarci in bicicletta. La zona si trova all’interno dell’area protetta e mira a favorire l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto. La realizzazione di questa iniziativa fa parte di un progetto volto a promuovere modalità di mobilità sostenibile nella zona.

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