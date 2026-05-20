Arresti e denunce della Polizia per materiale pedo-pornografico

La Polizia di Stato ha concluso un’operazione che ha coinvolto diverse città, tra cui Lucca, portando all’arresto di sei persone e alla denuncia in stato di libertà di altre due. L’indagine ha riguardato il possesso e la diffusione di materiale pedopornografico, con le forze dell’ordine che hanno sequestrato numerosi file illegali. Le attività investigative sono state coordinate nel quadro di un’azione più ampia contro questo tipo di reati online.

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Passa anche da Lucca la delicata operazione della Polizia di Stato, che al termine di un’articolata indagine, ha proceduto all’arresto di 6 persone e denunciato in stato di libertà altre 2 per detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. L’attività investigativa, condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica per la Toscana e dalle dipendenti Sezioni Operative, ha riguardato la diffusione online di contenuti multimediali realizzati con l’utilizzo di minori degli anni 18 e ha consentito di localizzare in Toscana tutti gli utenti coinvolti. Gli investigatori fiorentini hanno monitorato, per diversi mesi, le attività degli... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arresti e denunce della Polizia per materiale pedo-pornografico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ohio man arrested after probe finds hundreds of thousands of child sex abuse files Sullo stesso argomento Blitz della polizia nella periferia est: arresti e denunceUn nuovo blitz della polizia di Stato ha interessato nelle ultime ore il quadrante est della Capitale, da Tor Bella Monaca a Torre Maura,... Spaccio di droga, doppio intervento della polizia: arresti e denunceLa Polizia di Stato di Caserta, nel corso dell’ultima settimana, ha tratto in arresto due cittadini italiani, entrambi con precedenti specifici in... Operazione Mad Hatter della Polizia di Stato contro la pedopornografia online. L’attività ha portato a 3 arresti nelle province di Belluno, Mantova e Como e a 6 denunce, nell’ambito di un’articolata operazione sotto copertura coordinata dalla Procura di Roma x.com Terra dei fuochi: 279 siti sequestrati, 563 denunce e 34 arresti nel 2026Terra dei fuochi: 279 siti sequestrati, 563 denunce e 34 arresti nel 2026. I dati della decima riunione della cabina di regia. blitzquotidiano.it Pisa, maxi operazione anti-droga nell’area della stazione: cinque arresti e 18 denunceL’analisi delle immagini ha consentito agli investigatori di documentare 113 episodi di cessione di sostanze stupefacenti, in particolare hashish e cocaina, e di segnalare oltre 20 acquirenti al Prefe ... lanazione.it PENSI CHE IL MANDATO D'ARRESTO DELLA CPI SARÀ VALIDO PER ARRESTARE UN SENATORE? reddit