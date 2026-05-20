Arrestati per resistenza e lesioni | assolti per non aver commesso il fatto

Due persone arrestate con l'accusa di resistenza e lesioni sono state successivamente assolte dal tribunale, perché non ritenute responsabili dei fatti contestati. L'udienza si è conclusa con il verdetto di non colpevolezza, e la decisione è stata accolta con entusiasmo da parte di familiari e amici presenti in aula. Durante il processo, sono stati ascoltati testimoni e visionati i filmati delle telecamere di sorveglianza, che non hanno confermato le accuse nei confronti degli imputati.

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Tutti assolti per non aver commesso il fatto. È stata accolta con un fragoroso applauso, abbracci e con scambi di "cinque" la decisione con cui il Tribunale ha ritenuto di scagionare sei dei tredici ragazzi sotto processo per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali nei confronti di tre poliziotti in seguito a una procedura di identificazione che sarebbe avvenuta non certo in un clima disteso. La vicenda per cui i ragazzi passarono una notte in camera di sicurezza risale alla notte tra il 3 e il 4 ottobre scorso dopo che un residente aveva segnalato, via telefono, di aver visto cinque persone imbrattare un muro in via Finocchiaro Aprile e poi entrare al " Gibus Cafe " di viale Tunisia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Arrestati per resistenza e lesioni: assolti per non aver commesso il fatto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Omicidio Gargiulo, assolti in via definitiva i due imputati per non aver commesso il fattoAssolti Andrea Andolfi, detto 'o minorenne, e Vincenzo Amodio: erano accusati dell'omicidio di Giovanni Gargiulo, 14enne fratello di un collaboratore... Concorsopoli, lo sfogo della ex presidente Marini: "Condannata per non aver commesso il fatto""Sono stata condannata per non aver commesso il fatto, in una vicenda giudiziaria controversa che si poneva sicuramente obiettivi non connessi alla... Milano, Stazione Centrale: un 30enne gambiano ha estratto un machete dopo una lite ai tornelli ed è risalito su un treno. Bloccato dalla Polfer con il taser, è stato arrestato per resistenza e porto di oggetti atti a offendere. x.com Palermo, arrestati due ventenni per resistenza e lesioni dopo fuga in scooterDue ventenni arrestati a Palermo dopo una fuga in scooter, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni aggravate. Arresti convalidati dal Tribunale. lamilano.it Turisti forzano posto di blocco dei carabinieri, arrestatiIl conducente, invece di arrestare la marcia, ha accelerato bruscamente dando vita a un concitato inseguimento per le vie cittadine ... grandangoloagrigento.it