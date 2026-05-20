Armi in casa | obbligo di certificato

La questura ha ricordato ai possessori di armi che, a partire da oggi, è obbligatorio possedere un certificato valido per conservarle in casa. La comunicazione si riferisce alle disposizioni del decreto legislativo n. e riguarda tutte le armi detenute, che devono essere registrate e accompagnate dalla documentazione richiesta. La normativa stabilisce inoltre le modalità di verifica e le sanzioni previste in caso di mancato rispetto delle norme. La comunicazione è stata diffusa attraverso un avviso ufficiale rivolto ai cittadini interessati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Arezzo, 20 maggio 2026 – . La questura rammenta a tutti coloro che sono detentori di armi che, con il decreto legislativo n.104 del 2018, in attuazione di una specifica direttiva comunitaria, è stato introdotto l’obbligo di presentazione del certificato medico per la detenzione delle armi. Tutti i soggetti detentori di armi hanno, pertanto, l’obbligo di presentare, ogni 5 anni, un certificato medico di idoneità psicofisica. L’obiettivo della norma è garantire che chiunque disponga di armi presso il proprio domicilio mantenga nel tempo i requisiti minimi di sicurezza e salute previsti dalla normativa. Il certificato deve essere rilasciato da un medico del settore di medicina legale dell’AUSL, da un medico legale della Polizia di Stato o dei Vigili del Fuoco. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Armi in casa: obbligo di certificato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Reborn, he, the prince everyone trampled, began his rise, showing who truly rules. Sullo stesso argomento Armi clandestine, obbligo di dimora per l'impiegato che modificava fucili "per gioco"Il gip Nicoletta Sciarratta ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari con l'obbligo di firma per il 56enne di Montallegro,... Armi clandestine, obbligo di firma per l'impiegato che modificava fucili "per gioco"Il gip Nicoletta Sciarratta ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari con l'obbligo di firma per il 56enne di Montallegro,... Monopattini, scatta l’obbligo di targa e chi è senza rischia fino a 400 euro di multa reddit Armi in casa e porto d’armi scaduto: scatta il sequestro e la denuncia per un 32enneUn controllo di routine da parte dei Carabinieri di Romano d’Ezzelino si è concluso con il sequestro di due pistole detenute illegalmente e la denuncia ... ecovicentino.it Sora, cambia casa ma non comunica il trasferimento delle armi: denunciataDonna denunciata a Sora per non aver comunicato il cambio di residenza entro 72 ore come previsto dalla normativa sulle armi. virgilio.it