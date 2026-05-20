Armi in casa obbligo di certificato medico Le sanzioni in cui si può incorrere

Le autorità di pubblica sicurezza hanno ricordato a chi possiede armi in casa che, secondo il decreto legislativo n., è obbligatorio avere un certificato medico che attesti l'idoneità psico-fisica. La norma prevede sanzioni per chi non rispetta questa disposizione, comprendenti multe e la possibile confisca delle armi. La legge si applica a tutti i detentori, senza distinzione di tipo di arma o uso. Le verifiche delle autorità sono frequenti e possono portare a controlli in ogni momento.

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