L'apiterapia, pratica che utilizza prodotti delle api, viene descritta come un trattamento con effetti benefici a livello respiratorio e rilassante. Secondo un rappresentante dell'Associazione Italiana di Apiterapia, l’aria dell’alveare possiede caratteristiche balsamiche, antibatteriche e decongestionanti. Inoltre, si afferma che il suono delle api ha una frequenza che induce un effetto rilassante simile a quello di suoni naturali come il fruscio delle foglie o il mare. Queste dichiarazioni sono state rese note durante un intervento pubblico.

«Ricevere un massaggio con il ronzio delle api di sottofondo favorisce il rilassamento e il sentirsi letteralmente trasportati nella natura: è una sensazione nient’affatto comune. Il ronzio delle api non è nè fastidioso e non incute assolutamente paura. Ho provato una sensazione simile a quella che si sperimenta durante le immersioni sott’acqua dove sei solo tu, il rumore dell’acqua e del tuo respiro capace di restituire un senso di serenità profondo». A raccontare la loro esperienza sono Ada e Fabio, una coppia che ha deciso di concedersi un’esperienza con le api in un Apiario del Benessere®, uno spazio dedicato che integra le arnie con una... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Aristide Colonna sull'apiterapia: «L’aria dell’alveare è balsamica, fluidificante, spasmolitica, antibatterica, decongestionante e adatta perciò a coadiuvare la cura delle affezioni respiratorie»

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