Argento a Cannes | Il cinema italiano è nel caos il periodo d’oro è finito
Durante il festival di Cannes, un rappresentante del settore ha dichiarato che il cinema italiano si trova in una fase di crisi, affermando che il periodo di massimo successo è ormai concluso. Sono state sollevate domande su come il cinema italiano possa riguadagnare il rispetto internazionale e quali scelte gestionali hanno contribuito al calo delle produzioni nazionali. La discussione si è concentrata sulle difficoltà attuali del settore, senza entrare nel dettaglio di singoli casi o protagonisti.
? Punti chiave Come può il cinema italiano recuperare il prestigio internazionale perduto?. Quali errori gestionali stanno distruggendo le produzioni cinematografiche nazionali?. Perché Argento propone di imitare i modelli stranieri per sopravvivere?. Chi sono i nuovi autori capaci di invertire questa crisi?.? In Breve Rievocazione collaborazione con Patroni Griffi e Bertolucci per il film del 1969 Metti, una sera a cena.. Riferimento al periodo post-1968 per nuovi modelli di libertà sessuale e sociale nel cinema.. Prossimo progetto surrealista con l'attrice francese Isabelle Huppert ispirato al cinema messicano anni '40.. Dario Argento lancia un allarme durissimo durante il 79esimo Festival di Cannes, descrivendo una crisi profonda che minaccia la presenza del cinema italiano nei grandi palcoscenici internazionali come gli Oscar. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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