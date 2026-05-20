Argento a Cannes | Il cinema italiano è nel caos il periodo d’oro è finito

Durante il festival di Cannes, un rappresentante del settore ha dichiarato che il cinema italiano si trova in una fase di crisi, affermando che il periodo di massimo successo è ormai concluso. Sono state sollevate domande su come il cinema italiano possa riguadagnare il rispetto internazionale e quali scelte gestionali hanno contribuito al calo delle produzioni nazionali. La discussione si è concentrata sulle difficoltà attuali del settore, senza entrare nel dettaglio di singoli casi o protagonisti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui