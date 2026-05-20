Arezzo per Gaza manifestazione e striscione di protesta nel cavalcavia

Arezzo ha ospitato una manifestazione di protesta in piazza, con uno striscione esposto sul cavalcavia. Sul cartellone sono state scritte parole che criticano le politiche di alcune figure politiche internazionali, definendole nemici dell'umanità. La manifestazione ha coinvolto un gruppo di cittadini che ha deciso di esprimere il proprio dissenso attraverso questa forma di protesta pubblica. Nessuna persona è stata coinvolta o citata direttamente nell'evento, che si è svolto senza incidenti.

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