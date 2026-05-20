Area Mind | Mauro Capitanio è il possibile nuovo AD di Principia

La Regione Lombardia sta valutando diversi profili per la posizione di Amministratore Delegato di Principia. Tra i candidati ci sono figure professionali con esperienze nel settore e competenze specifiche, ma non sono stati ancora resi pubblici i nomi ufficiali. Mauro Capitanio, già coinvolto in discussioni recenti, potrebbe essere uno dei nomi presi in considerazione. La sua relazione familiare con altre figure di rilievo nel settore viene menzionata come possibile elemento influente nel processo di selezione.

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