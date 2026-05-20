Area Mind | Mauro Capitanio è il possibile nuovo AD di Principia
La Regione Lombardia sta valutando diversi profili per la posizione di Amministratore Delegato di Principia. Tra i candidati ci sono figure professionali con esperienze nel settore e competenze specifiche, ma non sono stati ancora resi pubblici i nomi ufficiali. Mauro Capitanio, già coinvolto in discussioni recenti, potrebbe essere uno dei nomi presi in considerazione. La sua relazione familiare con altre figure di rilievo nel settore viene menzionata come possibile elemento influente nel processo di selezione.
? Domande chiave Chi sono i profili che la Regione Lombardia sta valutando?. Come influirà il legame familiare dei Capitanio sulla nomina?. Quali progetti di riqualificazione cambieranno il volto dell'area Mind?. Perché la gestione di Principia richiede una visione politica specifica?.? In Breve Igor De Biasio lascia Principia per assumere la guida di Enav.. Capitanio ricopre il ruolo di sindaco a Concorezzo dal mandato 2024.. Massimiliano Capitanio siede attualmente come membro dell'Authority per le Telecomunicazioni.. La selezione finale della nuova guida spetta alla Regione Lombardia..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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