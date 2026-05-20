Arcobaleni silenzi e supercazzole | sui diritti LGBTQIA+ ad Arezzo c’è chi risponde… e chi fa finta di non sentì
Arezzo si confronta in modo diverso sui diritti LGBTQIA+, con alcune persone che si sono presentate con proposte chiare, altre che hanno espresso riserve e alcuni che sono rimasti in silenzio. La discussione si svolge principalmente attraverso documenti e dichiarazioni pubbliche, mentre alcuni preferiscono evitare di pronunciarsi. Le posizioni variano e si manifestano anche attraverso atteggiamenti diversi, come il silenzio o risposte evasive, creando un quadro variegato di reazioni e comportamenti nella città.
Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE Chimera Arcobaleno Arcigay Arezzo Ad Arezzo c’è chi s’è presentato col programma, chi coi distinguo. e chi direttamente col mutismo selettivo. Chimera Arcobaleno Arcigay Arezzo ha mandato un questionario a tutte le candidature a sindaco e alle liste per capire una cosa semplice semplice: sui diritti LGBTQIA+ ci siete o fate finta di perde’ la posta? Risultato? Cinque candidati hanno risposto. Uno no. E già qui si capisce l’andazzo. A raccattare il guanto sono stati Vincenzo Ceccarelli, Marco Donati, Serena Marinelli, Michele Menchetti ed Egiziano Andreani. Marcello Comanducci invece ha scelto la linea del “non pervenuto”. 🔗 Leggi su Lortica.it
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