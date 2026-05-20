Arcobaleni silenzi e supercazzole | sui diritti LGBTQIA+ ad Arezzo c’è chi risponde… e chi fa finta di non sentì

Arezzo si confronta in modo diverso sui diritti LGBTQIA+, con alcune persone che si sono presentate con proposte chiare, altre che hanno espresso riserve e alcuni che sono rimasti in silenzio. La discussione si svolge principalmente attraverso documenti e dichiarazioni pubbliche, mentre alcuni preferiscono evitare di pronunciarsi. Le posizioni variano e si manifestano anche attraverso atteggiamenti diversi, come il silenzio o risposte evasive, creando un quadro variegato di reazioni e comportamenti nella città.

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