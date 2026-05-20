Arce Don Roberto Faccenda protagonista del quinto appuntamento con i Libri di Primavera

Da frosinonetoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Arce si è tenuto il quinto incontro della rassegna letteraria “Libri di Primavera 2026”, dedicato a Don Roberto Faccenda. L’evento si è svolto in una location locale e ha visto la partecipazione di un pubblico interessato ai temi trattati. Durante l’appuntamento sono stati presentati alcuni libri e si è discusso di argomenti legati alla cultura e alla letteratura. La serata si è conclusa con un momento di confronto tra il relatore e i presenti.

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La rassegna letteraria “Libri di Primavera 2026” giunge al suo quinto appuntamento con un incontro decisamente fuori dagli schemi. Domani, giovedì 21 maggio alle ore 18.00, la Sala Teatro Comunale di Corso Umberto I ad Arce ospiterà Don Roberto Faccenda. Il sacerdote salernitano, noto per la sua. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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