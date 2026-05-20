Arce Don Roberto Faccenda protagonista del quinto appuntamento con i Libri di Primavera

A Arce si è tenuto il quinto incontro della rassegna letteraria “Libri di Primavera 2026”, dedicato a Don Roberto Faccenda. L’evento si è svolto in una location locale e ha visto la partecipazione di un pubblico interessato ai temi trattati. Durante l’appuntamento sono stati presentati alcuni libri e si è discusso di argomenti legati alla cultura e alla letteratura. La serata si è conclusa con un momento di confronto tra il relatore e i presenti.

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