Approvato dai soci padovani il bilancio di Fidimpresa Friulveneto

I soci di Fidimpresa Friulveneto hanno approvato il bilancio dell’ente, che si posiziona tra i primi sette confidi in Italia in termini di dimensioni, su circa trenta vigilati dalla Banca d’Italia. Tra questi, il confidi si distingue anche come il primo nel sistema Confcommercio. La conferma è arrivata durante l’assemblea, che ha approvato i risultati finanziari e le attività svolte nel corso dell’ultimo anno. La struttura opera nel settore del credito alle imprese e ai professionisti.

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