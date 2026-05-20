Appalto per l’efficientamento energetico a Cassino la Corte d’Appello dispone il rinvio a giudizio per cinque indagati

La Corte d’Appello di Roma ha deciso di rinviare a giudizio cinque persone coinvolte in un’indagine riguardante un appalto per l’efficientamento energetico di un comune. L’inchiesta si concentra su un presunto tentativo di condizionare l’assegnazione dell’appalto, che riguarda lavori di miglioramento energetico nel territorio comunale. I cinque indagati sono stati chiamati a comparire davanti al tribunale, mentre proseguono le verifiche sulla vicenda.

La Corte d’Appello di Roma ha disposto il rinvio a giudizio di cinque persone coinvolte nell’inchiesta sul presunto tentativo di condizionare un appalto relativo all’efficientamento energetico del Comune di Cassino. Il provvedimento arriva dopo l’accoglimento del ricorso presentato dal sostituto. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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