Api in pericolo | Coldiretti lancia l’allarme per la Basilicata

La Coldiretti ha diffuso un avviso sulla riduzione delle popolazioni di api in Basilicata, evidenziando un problema di rilevante portata. La diminuzione delle api può compromettere la produzione di miele locale, noto per le sue proprietà terapeutiche contro l’infiammazione. La scomparsa di questi insetti impatta anche sulla fertilizzazione delle piante, di conseguenza influendo sulla disponibilità di alcuni prodotti alimentari. La situazione solleva preoccupazioni sulla sicurezza alimentare e sulla sostenibilità dell’agricoltura regionale.

? Punti chiave Come influisce la scomparsa delle api sulla nostra sicurezza alimentare?. Perché il miele lucano ha proprietà terapeutiche contro l'infiammazione?. Quanto incide la concorrenza estera sulla produzione di miele nazionale?. Cosa rischiano le colture lucane senza il lavoro degli impollinatori?.? In Breve Il 75% delle colture alimentari principali dipende dall'attività di impollinazione delle api.. La produzione nazionale di miele raggiunge i 31 milioni di chili annui.. Nel 2025 il mercato ha registrato 26 milioni di chili di miele estero.. Il consumo pro capite in Basilicata è di mezzo chilo contro i 600 grammi europei.. La Coldiretti Basilicata lancia un allarme per la salvaguardia degli alveari lucani, basandosi sui dati dell’Ispra e del Bdn in occasione della Giornata mondiale delle api istituita dall’Onu. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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