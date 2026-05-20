Api in Italia | un tesoro da 500 milioni e un valore agricolo enorme

In Italia, le api rappresentano un settore con un valore stimato di circa 500 milioni di euro, contribuendo in modo significativo alle produzioni agricole. Il loro ruolo si estende dalla produzione di miele alla tutela delle colture, in particolare quelle legate alla viticoltura. La presenza di alveari nelle aree agricole è fondamentale per la pollinazione di numerose colture e per mantenere la qualità di alcuni prodotti tipici, come i grandi vini siciliani. Le api sono quindi un elemento chiave per l’economia agricola del Paese.

? Domande chiave Quanto vale davvero il lavoro invisibile delle api per l'agricoltura italiana?. Come possono gli alveari proteggere la qualità dei grandi vini siciliani?. Quali sono le 34 specie di api native oggi a rischio estinzione?. Perché la sopravvivenza degli impollinatori garantisce la nostra sicurezza alimentare?.? In Breve Impollinazione genera 2 miliardi di euro agricoli e 150 miliardi di valore ecosistemico.. Lucia Piana e Alberto Tasca promuovono progetti tra biodiversità e viticoltura siciliana.. Trentantaquattro specie di api native italiane rischiano l'estinzione secondo l'Università di Padova.. Dieci cantine siciliane utilizzano 50 alveari come bioindicatori ambientali nel progetto Honeybees. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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