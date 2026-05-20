Apertura il 26 maggio per la carta elettronica senza prenotazione | ecco dove e gli orari

Da perugiatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 26 maggio sarà possibile rinnovare la carta d'identità cartacea in versione elettronica senza prenotazione, presso alcuni uffici specifici. L'accesso sarà libero e consentito fino all'esaurimento dei numeri disponibili. Questa apertura straordinaria riguarda i cittadini che devono effettuare il passaggio alla nuova carta elettronica, valida dal 3 agosto, data dalla quale la versione cartacea perderà validità. Gli orari e i luoghi di questa iniziativa sono stati comunicati dagli uffici competenti.

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Libero accesso, senza prenotazione e fino ad esaurimento numeri messi a disposizione dagli uffici. Sono queste le agevolazioni per i cittadini che devono rinnovare la carta d'identità cartacea - che dal 3 agosto non avrà più validità - con quella elettronica, nel giorno di apertura straordinaria. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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