Apertura il 26 maggio per la carta elettronica senza prenotazione | ecco dove e gli orari

Il 26 maggio sarà possibile rinnovare la carta d'identità cartacea in versione elettronica senza prenotazione, presso alcuni uffici specifici. L'accesso sarà libero e consentito fino all'esaurimento dei numeri disponibili. Questa apertura straordinaria riguarda i cittadini che devono effettuare il passaggio alla nuova carta elettronica, valida dal 3 agosto, data dalla quale la versione cartacea perderà validità. Gli orari e i luoghi di questa iniziativa sono stati comunicati dagli uffici competenti.

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