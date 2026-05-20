La Corte costituzionale ha deciso di annullare una norma approvata in consiglio regionale che regolava le nomine dei segretari. La decisione arriva dopo che il Governo ha impugnato la legge, contestando alcuni aspetti della procedura di nomina. La norma prevedeva che l’anzianità di servizio potesse sostituire il concorso pubblico per l’assegnazione di queste posizioni. La questione riguarda ora quali criteri siano validi per la selezione dei segretari nelle amministrazioni pubbliche.

? Domande chiave Perché il Governo ha impugnato la norma sulla nomina del segretario?. Come può l'anzianità di servizio sostituire il concorso pubblico?. Quali altri punti della legge regionale sono stati dichiarati inammissibili?. Cosa rischia la gestione dei servizi nei piccoli comuni valdostani?.? In Breve Governo aveva impugnato la legge regionale n. 15 il 5 agosto scorso.. La norma regionale prevedeva prorogatio del segretario limitata a un solo mese.. Erik Lavevaz e Renzo Testolin avevano difeso la riforma per i comuni.. Altre critiche governative sulla gestione associata sono state dichiarate inammissibili.. La Corte Costituzionale ha annullato martedì 19 maggio l’articolo 16 della legge regionale n. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aosta, la Consulta annulla la norma sulle nomine dei segretari

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