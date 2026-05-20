Le strade di Aosta e delle zone limitrofe sono attualmente interessate da un'intensa presenza di mezzi pesanti a causa di lavori in corso. Le autorità hanno deciso di chiudere alcune arterie principali, ritenendolo l’unico modo per garantire la sicurezza e il completamento delle opere. Questa scelta ha comportato un aumento del traffico nelle aree di Quart e Saint-Christophe, dove si verificano rallentamenti e code. La situazione ha portato a modifiche temporanee alla viabilità e a spostamenti di traffico alternativi.

? Domande chiave Come influenzerà il traffico pesante la viabilità di Quart e Saint-Christophe?. Perché la chiusura totale è stata presentata come l'unica opzione possibile?. Chi deve rispondere del collasso stradale causato dalla decisione della SAV?. Come avrebbero potuto i modelli ANAS evitare questo scenario critico?.? In Breve Chiusura gallerie Côte de Sorreley e Signayes per circa un anno.. Traffico pesante deviato su strade urbane di Quart e Saint-Christophe.. Gestione infrastrutturale affidata alla società regionale SAV.. Modelli ANAS con lavori a fasi non applicati al caso locale.. Il traffico pesante si riversa sulle strade urbane di Aosta, Quart e Saint-Christophe dopo la decisione di chiudere per circa un anno le gallerie Côte de Sorreley e Signayes lungo il raccordo A5–SS27 del Gran San Bernardo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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