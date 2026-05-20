Durante una recente puntata di “Viva el Futbol”, Antonio Cassano ha commentato con toni bruschi le caratteristiche di Antonio Conte, affermando che entra dentro e lascia le persone senza forze. La frase ha suscitato reazioni nel mondo del calcio e ha riacceso il dibattito sulla personalità dell’allenatore, noto per il suo carattere deciso. La discussione si è concentrata sulla sua influenza nel calcio e sui modi in cui si approccia ai rapporti con giocatori e colleghi.

Non le ha mandate a dire un’altra volta. Antonio Cassano è così, durante una delle ultime puntate di “Viva el Futbol” ha preso la parola senza troppi giri e messo subito al centro la figura di Antonio Conte. Il tema è nato da una riflessione legata al possibile addio del tecnico al Napoli dopo la conferenza post Pisa, ma diventato rapidamente un confronto più ampio sulla sua carriera. Cassano non si è nascosto ed è andato diretto con Daniele Adani: “Mi spieghi perché lui non riesce a stare più di due anni in un club? Perché non riesce ad aprire un ciclo anche di quattro, cinque anni?”. Poi ha rincarato la dose: “Lui realizza tanto in poco tempo, ti spreme e poi finisce. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Antonio Conte, la bordata di Adani: "Entra dentro e ti lascia morto"

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LE PAROLE DI ANTONIO CONTE

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