Antimateria Festival laboratori e spettacoli per gli studenti del Municipio X

Dal 3 al 9 giugno, il Teatro del Lido sarà il luogo principale della seconda edizione di Antimateria Festival, un evento dedicato a studenti e giovani. La manifestazione, promossa dall’associazione Zona Incerta ETS e organizzata dal Dipartimento Culture Giovanili del teatro, prevede laboratori e spettacoli. Il festival è stato reso possibile grazie a un finanziamento specifico del Municipio Roma X. L'iniziativa si svolge nella sede del teatro, coinvolgendo diverse attività rivolte ai giovani del territorio.

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Dal 3 al 9 giugno, il Teatro del Lido ospita la seconda edizione di Antimateria Festival, promosso da Zona Incerta ETS, a cura del Dipartimento Culture Giovanili del Teatro del Lido e realizzato con il finanziamento del Municipio Roma X.Dopo la prima edizione del 2025, il festival amplia. 🔗 Leggi su Romatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Festival dei diritti. Spettacoli e laboratoriSette spettacoli teatrali, 6 incontri, altrettanti laboratori, 2 mostre, 2 campagne di sensibilizzazione, una rassegna cinematografica e un incontro... Leggi anche: Vino, ’Suber’ festival. Degustazioni, talk laboratori e spettacoli L'esperimento BASE del CERN è riuscito a trasportare dell'antimateriaSecondo quanto riportato nelle scorse ore, al CERN è stato portato a termine con successo il trasporto di antimateria (antiprotoni) legati all'esperimento BASE. Questa prova aprirà la strada a ... hwupgrade.it I materiali più costosi al mondo: per produrre un milligrammo di antimateria servono bilioniTrappola per l'antimateria di Aegis, uno degli esperimenti che studiano l'antimateria utilizzando il deceleratore di antiprotoni del Cern (Immagine: Maximilien Brice e Julien Ordan/CERN) Non sembra ... corriere.it