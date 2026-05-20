Antimateria Festival laboratori e spettacoli per gli studenti del Municipio X
Dal 3 al 9 giugno, il Teatro del Lido sarà il luogo principale della seconda edizione di Antimateria Festival, un evento dedicato a studenti e giovani. La manifestazione, promossa dall’associazione Zona Incerta ETS e organizzata dal Dipartimento Culture Giovanili del teatro, prevede laboratori e spettacoli. Il festival è stato reso possibile grazie a un finanziamento specifico del Municipio Roma X. L'iniziativa si svolge nella sede del teatro, coinvolgendo diverse attività rivolte ai giovani del territorio.
Dal 3 al 9 giugno, il Teatro del Lido ospita la seconda edizione di Antimateria Festival, promosso da Zona Incerta ETS, a cura del Dipartimento Culture Giovanili del Teatro del Lido e realizzato con il finanziamento del Municipio Roma X.Dopo la prima edizione del 2025, il festival amplia. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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