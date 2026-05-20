L’Antica Osteria Lungoladda si trova a breve distanza dal fiume e propone piatti abbondanti della tradizione. La gestione è affidata a Margherita Granata, che si occupa di preservare le ricette di un tempo con attenzione e cura. L’ambiente richiama un’atmosfera autentica, mantenendo intatti i tratti di un modo di cucinare che affonda le radici nella storia locale. La clientela può gustare portate che rispettano le ricette originali, servite in porzioni generose.

C’è qualcosa di sacrale nella delicatezza con cui Margherita Granata maneggia il passato, convinta com’è che tutto quello che si ritrova ad avere oggi lo deve alla decisione presa 40 anni fa, quando, con il marito Domenico, gestiva la ristorazione di una ditta di Pero, alle porte di Milano, incantando i dipendenti con paste preparate da lei tutti i santi giorni e che nessuno si sarebbe aspettato in una mensa aziendale. Il sogno: ritornare nella sua amata campagna lodigiana che flirta con il Cremasco e aprire una locanda assieme al consorte e ai due figli piccoli, Alessandro e Stefano. Genetica. Non avrebbe saputo onorare in altro modo la passione per la cucina ereditata da nonna Teresina quando era ancora ragazzina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Antica Osteria Lungoladda. A pochi passi dal bel fiume piatti (generosi) d’una volta

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