Anthropic e non solo Così l’Italia può attrarre l’innovazione Parla Pistoia IonQ

L’Italia sta cercando di attirare investimenti anche nei settori più avanzati, come l’innovazione e la tecnologia. Recentemente, aziende straniere hanno annunciato interessi e investimenti nel nostro Paese, con particolare attenzione a settori come il deep tech e la difesa. Tra le realtà coinvolte ci sono società che lavorano su intelligenza artificiale e tecnologie quantistiche, puntando a sviluppare nuove opportunità di crescita e innovazione. La presenza di queste aziende testimonia una svolta rispetto alla tradizionale immagine legata al lusso e al design.

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Da sempre l’Italia viene vista dall’estero come la patria del lusso, del design e della moda. Eppure, più recentemente il nostro Paese ha iniziato ad attrarre investimenti nei settori emergenti, dall’innovazione al deep tech passando anche per la Difesa. Se il tour romano di Dario Amodei, ceo di Anthropic, previsto per fine mese dovesse risultare in un’espansione delle attività della società madre di Claude nel nostro Paese, si tratterebbe di un’ulteriore conferma di questo trend emergente. Airpress ha dialogato con Marco Pistoia, ceo di IonQ Italia (filiale italiana della società madre Usa), per comprendere le ragioni di questo interesse e per delinearne i possibili sviluppi futuri. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Anthropic e non solo. Così l’Italia può attrarre l’innovazione. Parla Pistoia (IonQ) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Homo inutilis Lintelligenza artificiale e il futuro del lavoro umano - I Webinar di IBL Sullo stesso argomento Così le tecnologie quantistiche hanno aiutato i soccorsi a Niscemi. Parla Pistoia (IonQ)La frana che ha colpito Niscemi ha aperto un fronte di quattro chilometri e costretto decine di famiglie ad abbandonare le proprie case. Leggi anche: Riforma del campionato, limite dei giocatori stranieri, diritti tv. Solo così l’Italia può resuscitare Anthropic e non solo. Così l’Italia può attrarre l’innovazione. Parla Pistoia (IonQ)Da sempre l’Italia viene vista dall’estero come la patria del lusso, del design e della moda. Eppure, più recentemente il nostro Paese ha iniziato ad attrarre investimenti nei settori emergenti, dall’ ... formiche.net Che cos'è Anthropic e perché se ne parla così tanto proprio oraIl Dipartimento della Difesa aveva negoziato per mesi con Anthropic le condizioni per un uso espanso dei suoi modelli AI nelle reti militari classificate. Il Pentagono voleva accesso pieno e ... esquire.com