Annick Loba muore a 37 anni mentre aspetta il ricongiungimento con i figli | lo Stato condannato a risarcirli

Una donna di 37 anni è deceduta mentre attendeva il ricongiungimento con i figli. Il tribunale di Roma ha stabilito che il Ministero dell’Interno deve versare un risarcimento di 3.600 euro ai minori a causa di un ritardo nella procedura. La decisione si basa sul fatto che l’ente pubblico non ha rispettato i tempi previsti per completare la pratica di ricongiungimento familiare. La vicenda ha portato alla condanna dello Stato in sede giudiziaria.

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