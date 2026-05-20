Annick Loba muore a 37 anni mentre aspetta il ricongiungimento con i figli | lo Stato condannato a risarcirli
Una donna di 37 anni è deceduta mentre attendeva il ricongiungimento con i figli. Il tribunale di Roma ha stabilito che il Ministero dell’Interno deve versare un risarcimento di 3.600 euro ai minori a causa di un ritardo nella procedura. La decisione si basa sul fatto che l’ente pubblico non ha rispettato i tempi previsti per completare la pratica di ricongiungimento familiare. La vicenda ha portato alla condanna dello Stato in sede giudiziaria.
Il tribunale di Roma ha condannato il Ministero dell’Interno al pagamento di 3.600 euro per il ritardo nella procedura di ricongiungimento familiare di Annick. L'avvocato: "Non possono trattare questi ragazzi come se fossero di serie B.". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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