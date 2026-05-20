Anne-Sophie Mutter inaugura il Ravenna Festival

Lunedì sera si è tenuta l'inaugurazione della XXXVII edizione del Ravenna Festival, evento che ha visto sul palco l'illustre violinista Anne-Sophie Mutter. La musicista ha interpretato un programma composto da diverse composizioni, attirando un pubblico numeroso e variegato. L'apertura ha segnato l'inizio ufficiale delle attività previste per questa stagione, con un concerto che ha suscitato commenti positivi tra i presenti. La serata si è svolta in un teatro della città, che per l'occasione è stato riempito da appassionati e appassionate di musica classica.

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Inaugurazione storica per Ravenna Festival, che apre il cartellone della sua XXXVII edizione con la festa per i 50 anni di carriera di Anne-Sophie Mutter, una delle più grandi violiniste di tutti i tempi, attesa domani sera alle 21 al Pala de André di Ravenna con la Royal Philharmonic Orchestra guidata dal suo direttore musicale Vasily Petrenko. Per il suo giubileo d’oro con il palcoscenico – ricordando il folgorante debutto avvenuto nel 1976 a soli tredici anni, quando fu scoperta da Karajan – Mutter ha scelto il Concerto per violino e orchestra di Beethoven, uno dei capolavori che rivelò al mondo il suo precocissimo talento (lo incise proprio con il suo leggendario mentore), cui verrà accostata la Quinta Sinfonia di Gustav Mahler. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Anne-Sophie Mutter inaugura il Ravenna Festival ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ravenna Festival apre con Anne-Sophie Mutter e la Royal Philharmonic OrchestraUn'inaugurazione storica per Ravenna Festival, che apre il cartellone della sua XXXVII edizione con la festa per i 50 anni di carriera di Anne-Sophie... Ravenna: venerdì 1 maggio inaugura il nuovo spazio multifunzionale all’ex AmgaRavenna, 25 aprile 2026 – A conclusione di un importante intervento di restauro e rigenerazione urbana, venerdì prossimo (1° maggio) si terrà a... ANNE-SOPHIE MUTTER INAUGURA LA XXXVII EDIZIONE DI RAVENNA FESTIVAL. Giovedì 21 maggio, alle 21 al Pala De André, la grande violinista festeggia cinquant'anni di carriera con la Royal Philharmonic Orchestra diretta da Vasily Petrenko x.com Anne-Sophie Mutter inaugura il Ravenna FestivalLa grande violinista domani sera alle 21 al Pala De André festeggia cinquant’anni di carriera con la Royal Philharmonic Orchestra . ilrestodelcarlino.it Anne-Sophie Mutter inaugura Ravenna Festival con la Royal Philharmonic OrchestraInaugurazione di prestigio per la XXXVII edizione del Ravenna Festival, che giovedì 21 maggio alle 21 al Pala de André celebra i 50 anni di carriera di Anne-Sophie Mutter, tra le più grandi violiniste ... ansa.it