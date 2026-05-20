Animaphix Memorie Audiovisive | al Cinema Capitol Multisala di Bagheria l' evento di chiusura

Da palermotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 22 maggio, presso il Cinema Capitol Multisala di Bagheria, si terrà l’evento conclusivo del progetto Animaphix Memorie Audiovisive. L’iniziativa, dedicata all’educazione al cinema e alle immagini, è durata tutto l’anno scolastico 2025-2026 e ha coinvolto dodici scuole tra Bagheria e Villabate. Durante la giornata, sono previste proiezioni e presentazioni realizzate dagli studenti coinvolti, che hanno partecipato a varie attività formative nel corso dei mesi.

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Venerdì 22 maggio il Cinema Capitol Multisala di Bagheria accoglie l'evento finale del progetto educativo di cinema e immagine Animaphix Memorie Audiovisive, che nel corso dell’anno scolastico 2025-2026 ha interessato 12 plessi scolastici di Bagheria e Villabate.L'appuntamento, che si svolgerà. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Rosalba Colla - Animaphix Memorie Audiovisive

Video Rosalba Colla - Animaphix Memorie Audiovisive

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