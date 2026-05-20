Animaphix Memorie Audiovisive | al Cinema Capitol Multisala di Bagheria l' evento di chiusura
Venerdì 22 maggio, presso il Cinema Capitol Multisala di Bagheria, si terrà l’evento conclusivo del progetto Animaphix Memorie Audiovisive. L’iniziativa, dedicata all’educazione al cinema e alle immagini, è durata tutto l’anno scolastico 2025-2026 e ha coinvolto dodici scuole tra Bagheria e Villabate. Durante la giornata, sono previste proiezioni e presentazioni realizzate dagli studenti coinvolti, che hanno partecipato a varie attività formative nel corso dei mesi.
Venerdì 22 maggio il Cinema Capitol Multisala di Bagheria accoglie l'evento finale del progetto educativo di cinema e immagine Animaphix Memorie Audiovisive, che nel corso dell’anno scolastico 2025-2026 ha interessato 12 plessi scolastici di Bagheria e Villabate.L'appuntamento, che si svolgerà. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Rosalba Colla - Animaphix Memorie Audiovisive
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