Animaphix Memorie Audiovisive | al Cinema Capitol Multisala di Bagheria l' evento di chiusura

Venerdì 22 maggio, presso il Cinema Capitol Multisala di Bagheria, si terrà l’evento conclusivo del progetto Animaphix Memorie Audiovisive. L’iniziativa, dedicata all’educazione al cinema e alle immagini, è durata tutto l’anno scolastico 2025-2026 e ha coinvolto dodici scuole tra Bagheria e Villabate. Durante la giornata, sono previste proiezioni e presentazioni realizzate dagli studenti coinvolti, che hanno partecipato a varie attività formative nel corso dei mesi.

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