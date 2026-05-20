Anghiò 2026 | il festival del pesce azzurro invade San Benedetto

Il festival Anghiò 2026 si terrà a San Benedetto e sarà dedicato al pesce azzurro. Durante l’evento saranno presenti nuovi chef che prepareranno piatti a base di questo tipo di pesce, con possibili variazioni nei sapori. Verrà allestita anche un’esperienza immersiva digitale presso il Museo del Mare, che permetterà ai visitatori di esplorare in modo interattivo la storia e le caratteristiche del pesce azzurro. La manifestazione si svolgerà nel centro della città e coinvolgerà diverse aree pubbliche.

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? Punti chiave Come cambierà il gusto del pesce azzurro con i nuovi chef?. Dove si potrà vivere l'esperienza immersiva digitale del Museo del Mare?. Chi guiderà le degustazioni tradizionali nell'Osteria di Anghiò?. Perché il pesce povero sta diventando protagonista della cucina moderna?.? In Breve Dal 29 maggio al 2 giugno con area Anghiolino per bambini dalle 19 alle 23.. Esperienza immersiva Digital Splash del Museo del Mare ogni sera dalle 21 alle 23.. Chef Cingolani, Nunziato, Orazzini e Mendoza propongono piatti innovativi con pesce dell'Adriatico.. Federico Croci guida l'Osteria di Anghiò con ricette legate alla tradizione locale.. Dal... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Anghiò 2026: il festival del pesce azzurro invade San Benedetto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Folle fuga a San Benedetto del Tronto, invade piste ciclabili e lancia eroina fuori dal finestrino: arrestatoEseguito un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale a Porto d’Ascoli, località di San Benedetto del Tronto. San Benedetto: Ducati invade la città con test-rideL’evento denominato Pasqua in rosso si preparerà a San Benedetto del Tronto, trasformando viale Secondo Moretti in un villaggio dedicato alla cultura... Festival del pesce azzurro, a San Benedetto del Tronto torna 'Anghiò'Dal 29 maggio al 2 giugno torna a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) la 17/a edizione di Anghiò - Festival del Pesce Azzurro, uno degli appuntamenti più attesi della riviera adriatica dedicato a ... ansa.it A San Benedetto si alza il sipario su Ecofestival, cultura del cibo sostenibileSi apre il sipario su Ecofestival. Dalla costa ai borghi della provincia di Ascoli Piceno la cultura del cibo sostenibile. L'ambizioso progetto include Anghiò Festival del Pesce Azzurro, Benedetto ... ansa.it