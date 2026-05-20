Un sacerdote di San Lorenzo ha negato qualsiasi connessione con la cantante e l'ex premier coinvolti nelle recenti polemiche. La vicenda ha attirato l’attenzione su un’eventuale relazione tra le figure pubbliche e il religioso, che ha chiarito di essere estraneo alla questione. Nel frattempo, il Vaticano ha deciso di rimuovere un affresco originale presente nel luogo, senza fornire motivazioni ufficiali. La notizia si inserisce in un contesto di discussioni più ampie sulla presenza e l’immagine delle personalità pubbliche.

? Punti chiave Chi ha scatenato la polemica con il volto della premier?. Perché il Vaticano ha deciso di rimuovere l'affresco originale?. Quali celebrità sono state ipotizzate come modelli per l'angelo?. Come spiega il prete la natura gender fluid della figura?.? In Breve Polemica nata a gennaio 2026 per somiglianza con Giorgia Meloni nell'affresco originale.. Monsignor Micheletti cita Ulisse, Pirandello e Beckett per spiegare l'identità dell'angelo.. Speculazioni social coinvolgono anche Alessandra Mussolini e la terza moglie di Mike Bongiorno.. Vaticano ordina rimozione e nuovo intervento dell'artista Valentinetti per evitare divisioni..... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Angelo a San Lorenzo: il prete smentisce i legami con Elodie e Berlusconi

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