Angelini Technologies-Fameccanica cresce e prevede nuove assunzioni a San Giovanni Teatino

In Abruzzo, la società Angelini Technologies, controllata da Angelini Industries e attiva nel settore dell’automazione industriale e della robotica per la logistica, ha annunciato l’intenzione di aumentare il proprio organico presso la sede di San Giovanni Teatino. L’azienda prevede di assumere nuovi dipendenti nel prossimo periodo, senza specificare il numero esatto di assunzioni o i profili ricercati. La notizia arriva in un momento di crescita per la società, che si concentra sul potenziamento delle attività nella regione.

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