Angelini Technologies-Fameccanica cresce e prevede nuove assunzioni a San Giovanni Teatino
In Abruzzo, la società Angelini Technologies, controllata da Angelini Industries e attiva nel settore dell’automazione industriale e della robotica per la logistica, ha annunciato l’intenzione di aumentare il proprio organico presso la sede di San Giovanni Teatino. L’azienda prevede di assumere nuovi dipendenti nel prossimo periodo, senza specificare il numero esatto di assunzioni o i profili ricercati. La notizia arriva in un momento di crescita per la società, che si concentra sul potenziamento delle attività nella regione.
Nuove assunzioni previste in Abruzzo da Angelini Technologies, la società di Angelini Industries attiva, attraverso la controllata Fameccanica, nell’automazione industriale e nella robotica per la logistica a San Giovanni Teatino.Dopo aver registrato nel 2025 ricavi per 390,6 milioni di euro, con. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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