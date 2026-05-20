Angelica Donati la prima foto della figlia di Milly Carlucci in dolce attesa

Da today.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Angelica Donati, figlia di Milly Carlucci e del marito Angelo, si appresta a diventare mamma. La notizia, circolata come indiscrezione alcune settimane fa, è stata successivamente confermata dalla stessa conduttrice di Rai 1, che ha annunciato l’arrivo della bimba previsto per luglio. Recentemente è circolata anche la prima foto della futura mamma in attesa, che mostra il pancione in evidenza. La notizia ha suscitato interesse tra i follower della conduttrice.

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Angelica Donati, primogenita di Milly Carlucci e del marito Angelo, sta per diventare mamma. La notizia è arrivata come un'indiscrezione qualche settimana fa, poi è stata confermata dalla stessa conduttrice di Rai 1 che ha annunciato la nascita della bimba prevista a luglio.Al momento da parte. 🔗 Leggi su Today.it

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