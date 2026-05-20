angeli e demoni

Un episodio che ha attirato l'attenzione riguarda un angelo presente in una basilica di Roma, sottoposto a restauro. Durante i lavori, gli esperti hanno notato che il volto scolpito sull'angelo somigliava molto a quello di una nota politica italiana, presidente del Consiglio. La scoperta ha suscitato reazioni tra i visitatori e sui social, con alcuni che hanno commentato la somiglianza. La statua, risalente a diversi secoli fa, è ora oggetto di discussione tra studiosi e appassionati di arte religiosa.

Vi ricordate il caso dell'angelo nella basilica di San Lorenzo in Lucina che, dopo un restauro, si scoprì presentare i tratti della presidente del Consiglio Giorgia Meloni? "Una Santa! Una Apostola!". Eh, ce lo ricordiamo sì! La risonanza mediatica fu tale da richiamare per giorni nella chiesa romana una processione di persone - che non vanno manco più a Messa da anni - per fotografare l'angelo (che poi è una vittoria alata), la Meloni (che poi non era nemmeno lei) e soprattutto se stesse. Bene. Dopo le polemiche il Vaticano aveva fatto cancellare l'angelo meloniano, realizzato dall'artista-restauratore Bruno Valentinetti, a suo tempo candidato con l'Msi, il quale poi fu incaricato di dipingere un nuovo volto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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