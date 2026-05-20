Ancona nell’età napoleonica | alla Mole incontro sul Palazzo dell’Appannaggio e le dimore reali

Ad Ancona, durante il periodo napoleonico, si sono svolti incontri e discussioni riguardanti il Palazzo dell’Appannaggio e le dimore reali presenti nella zona della Mole. Questi eventi hanno evidenziato come l’epoca napoleonica abbia inciso sul patrimonio storico e architettonico della città. La presenza delle strutture e le trasformazioni avvenute in quegli anni sono state al centro di approfondimenti pubblici, testimoniando l'interesse per il passato napoleonico e il suo impatto sulla città.

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