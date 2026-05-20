Ancona il sindaco fiducioso sul futuro | Bucci sa quali sono le aspettative

Da ilrestodelcarlino.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Ancona si è detto fiducioso riguardo al futuro della città, affermando che il presidente della regione conosce bene le aspettative. Ieri, un rappresentante locale si trovava a Roma per discutere i dettagli legati all’ingresso di Manolo Bucci nel capitale di un’azienda attraverso una società. La visita aveva come obiettivo la definizione di accordi e formalizzazioni necessari per completare l’operazione, che riguarda un investimento importante nel contesto locale.

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Massimiliano Polci ieri era a Roma a definire i dettagli per il prossimo ingresso di Manolo Bucci (tramite una società) nel capitale dell’ Ancona. Il quadro ormai è chiaro: all’imprenditore laziale attuale presidente del Valmontone, – nato a Colleferro nel 1977, 49 anni proprio ieri – andrebbe una percentuale tra il 30 e il 40%, forse solo il 30%, mentre un altro 30% resterebbe nelle mani di Massimiliano Polci, che infatti commentava "andremo a braccetto", e il restante 40% costituirebbe così lo "spacchettamento" delle quote sul territorio. Al momento c’è la Gsk Security al 5% e gli imprenditori Corrado e Sergio Cori, Giacomo Di Napoli e la Copemo guidata da Luciano Sacconi che rileveranno il 5% ciascuno, per un complessivo 25%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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