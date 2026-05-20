A Trezzo si è avviata una nuova iniziativa chiamata “Più sicuri insieme”, che coinvolge teatro e informazione per contrastare le truffe. L’obiettivo è promuovere la prevenzione dei raggiri attraverso attività che sensibilizzino le persone e rafforzino il senso di comunità. L’idea nasce dalla volontà di usare strumenti culturali e divulgativi per aiutare i cittadini a riconoscere e difendersi dalle frodi. La proposta si basa sulla convinzione che una comunità più consapevole può ridurre i rischi di raggiri.

Teatro e informazione contro le truffe, a Trezzo nasce “Più sicuri insieme“. Il concetto di fondo è semplice: "Prevenire i raggiri significa anche costruire comunità più consapevoli". Con questo obiettivo il Comune lancia la giornata dedicata alla sicurezza e alla prevenzione degli imbrogli "con particolare attenzione alle persone anziane e alle fasce più vulnerabili della popolazione". Due gli appuntamenti in agenda il 28 maggio: alle 15.30 all’Auser Libro Aperto in piazza Nazionale e alle 20.30 all’Auditorium della Scuola Primaria in piazza Italia. Elemento centrale dell’evento sarà lo spettacolo "E come vuoi che mi senta!", proposto dalla Karakorum Impresa Sociale, seguito da momenti di confronto dedicati ai comportamenti da adottare per riconoscere e prevenire situazioni sospette. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Anche il teatro smaschera i truffatori

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La truffa del cruciverbone raccontata da Enrica Bonaccorti

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