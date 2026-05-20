Anche il comune di Reggio Emilia aspetta ancora spiegazioni sull’Hellwatt festival

Il Comune di Reggio Emilia attende ancora chiarimenti riguardo all’Hellwatt festival, evento che si è svolto nella città. Nel frattempo, sono state vendute meno biglietti rispetto alle aspettative iniziali, portando a una valutazione delle possibili azioni da intraprendere. La situazione ha suscitato attenzione e discussioni tra gli organizzatori e le autorità locali, che continuano a monitorare gli sviluppi legati all’evento musicale. Nessuna decisione ufficiale è stata comunicata finora.

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Nel frattempo sono stati venduti meno biglietti del previsto, al punto che si sta valutando di rinviare il concerto di Travis Scott al 2027 Il comune di Reggio Emilia ha chiesto in via informale agli organizzatori del festival conosciuto in precedenza come Hellwatt di spiegare pubblicamente a che punto è l’organizzazione del grande evento in programma a luglio al Campovolo, con concerti di Travis Scott, Kanye West e una quindicina di altri artisti internazionali. A poche settimane dall’inizio l’organizzazione è ancora confusa: alcuni concerti potrebbero essere spostati in un’area più piccola perché sono stati venduti meno biglietti del previsto, e circolano voci insistenti sul possibile rinvio del concerto di Travis Scott al 2027. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Anche il comune di Reggio Emilia aspetta ancora spiegazioni sull’Hellwatt festival ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento L’Hellwatt festival di Reggio Emilia non si chiamerà più Hellwatt festivalIl marchio del grande evento che a luglio dovrebbe ospitare Kanye West apparteneva al direttore artistico che è stato cacciato L’Hellwatt festival,... Kanye West all’Hellwatt Festival, il Comune di Reggio Emilia si dissocia dall’eventoNegli ultimi giorni, la partecipazione di Kanye West al Wireless Music Festival di Londra ha scatenato un ampio dibattito nazionale, conclusosi con... Negli anni settanta il Comune di Cinisello Balsamo istitui una scuola di Puericultura per formare i nuovi educatori ed educatrici e il tirocinio lo facemmo nei nidi di Reggio Emilia, per questo anche se meno conosciuti, gli asili nido di questa città sono un'eccelle x.com Catherine, la Principessa di Galles, in un blazer di Edeline Lee con pantaloni abbinati durante il primo giorno della sua visita ufficiale a Reggio Emilia, Italia (13 maggio 2026) reddit A Reggio Emilia il tempo extrascolastico in primarie e medie si costruisce insiemeA Reggio Emilia il tempo extrascolastico di bambini e ragazzi si progetta insieme alle realtà territoriali locali: enti del terzo settore, associazioni sportive, ma anche soggetti privati (artigiani, ... sassuolo2000.it Venti di storie: Reggionarra compie vent’anni. A Reggio Emilia dal 22–24 maggioReggionarra dura tutto l’anno, si sa. Per tre giorni, a maggio, esce in strada: prende piazze e parchi, cortili e teatri, biblioteche e librerie. Quello che a Reggio Emilia accade ogni giorno nei nidi ... nextstopreggio.it