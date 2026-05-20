Neymar ha dovuto accettare tre condizioni prima di essere reintegrato nella nazionale brasiliana in vista della Coppa del Mondo del 2026. La decisione è stata comunicata tramite un rapporto pubblicato dal sito 101greatgoals, ripreso da Globo Esporte, che ha reso noto il percorso richiesto al giocatore per tornare a far parte della selezione nazionale. L’allenatore della squadra ha stabilito i parametri necessari affinché Neymar potesse riprendere il suo ruolo all’interno del gruppo.

2026-05-20 11:29:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Neymar ha dovuto accettare una serie di condizioni prima di ottenere un posto nella squadra brasiliana della Coppa del Mondo, secondo un rapporto di Globo Esporte. L’attaccante del Santos è stato l’elemento principale del gruppo nominato lunedì sera dall’allenatore Carlo Ancelotti, il dibattito “lo farà, non lo farà” ha catturato l’attenzione dei tifosi di tutto il mondo. Alla fine, la maggioranza ha esaudito il proprio desiderio e Ancelotti ha ceduto alle pressioni dell’opinione pubblica per includere il 34enne, che è il capocannoniere del Brasile con 79 gol in 128 presenze in nazionale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Ancelotti detta legge: le tre condizioni che Neymar ha dovuto accettare prima di tornare in nazionale

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