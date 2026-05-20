Un nuovo elemento si aggiunge alle indagini sull’omicidio di una donna avvenuto a Rimini il 3 ottobre 2023. Un anatomista è stato inserito nel team di investigatori che si occupa del caso. La vittima è stata trovata morta in via del Ciclamino e le autorità continuano a esaminare le prove raccolte sul luogo dell’omicidio. La presenza di un esperto in anatomia fa parte delle operazioni di approfondimento delle indagini in corso.

Nuovo tassello nel caso dell’ omicidio di Pierina Paganelli, la donna uccisa a Rimini in via del Ciclamino il 3 ottobre del 2023. Nel pool difensivo dell’unico indagato, Louis Dassilva, entra infatti Francesco Maria Galassi (foto), medico, anatomista e antropologo forense di profilo internazionale, oggi professore associato di Antropologia Biologica all’Università di Lódz, in Polonia. La nomina è stata ufficializzata nelle ultime ore ed è stata annunciata dallo stesso Galassi durante la trasmissione "Incidente Probatorio" in onda su Canale 122 – Fatti di Nera. Il professionista entra nel team della difesa di Dassilva come consulente tecnico-scientifico su incarico degli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi del foro di Rimini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Anatomista nel pool di Dassilva

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