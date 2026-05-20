Secondo un'analisi recente, il mercato degli affitti a Milano ha registrato una diminuzione del 15% rispetto al passato, mentre i tempi necessari per trovare un inquilino sono aumentati, raddoppiandosi rispetto ai periodi precedenti. La diminuzione dei canoni si accompagna a un prolungamento dei tempi di ricerca, indicando un cambiamento nelle dinamiche di mercato della città. I dati sono stati diffusi da un'analisi condotta da SoloAffitti, che monitora il settore immobiliare locale.

Milano, 20 mag. (Adnkronos) - Mercato degli affitti milanese in calo del 15%, con tempi di locazione raddoppiati. E' quanto emerge dall'analisi realizzata dalla rete milanese di SoloAffitti. "Dopo anni di aumenti record e appartamenti assegnati in pochi giorni, oggi i canoni iniziano a scendere, i tempi di locazione si allungano e gli inquilini non sono più disposti ad accettare qualsiasi prezzo", viene evidenziato. Il segnale di calo ha iniziato a manifestarsi nelle periferie nei primi mesi del 2025 per poi estendersi progressivamente anche alle aree più centrali della città nel secondo semestre. Una normalizzazione che arriva dopo anni di crescita eccezionale dei canoni e che sta modificando profondamente le dinamiche della locazione residenziale milanese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Analisi SoloAffitti: "A Milano calo mercato affitti fino a 15%, tempi locazione raddoppiano"

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